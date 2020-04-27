Два автомобиля столкнулись на улице Софьи Перовской в Твери

27 Апр 2020 2020-04-27T15:04:20+03:00

В ДТП на Софьи Перовской пострадал человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Авария произошла днем, 27 апреля, в районе дома №32 по улице Софьи Перовской в Твери.

На указанном участке столкнулись два автомобиля.

По информации УГИБД России по Тверской области, водитель автомобиля "Лада Ларгус" при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю "Мазда", двигавшемуся во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадал один человек. Угрозы жизни нет. Оба водителя трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU