2020-04-27T15:04:20+03:00
Происшествия

Два автомобиля столкнулись на улице Софьи Перовской в Твери

Есть пострадавший
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП на Софьи Перовской пострадал человекВ ДТП на Софьи Перовской пострадал человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 27 апреля, в районе дома №32 по улице Софьи Перовской в Твери.

На указанном участке столкнулись два автомобиля.

По информации УГИБД России по Тверской области, водитель автомобиля "Лада Ларгус" при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю "Мазда", двигавшемуся во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадал один человек. Угрозы жизни нет. Оба водителя трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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