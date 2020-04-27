В Тверской области прокуратура защитила права предпринимателя
В прокуратуру Лихославльского района обратился индивидуальный предприниматель и сообщил, что с ним не был произведен расчет по муниципальным контрактам за поставленный товар.
В ходе прокурорской проверки информация подтвердилась. Муниципальные образовательные учреждения района задолжали заявителю более 600 тыс. рублей по заключенным контрактам на поставку дров.
Прокуратурой района в адрес руководителей учреждений внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены.
Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Задолженность перед индивидуальным предпринимателем полностью погашена.
ИСТОЧНИК KP.RU