В Тверской области прокуратура защитила права предпринимателя

27 Апр 2020 2020-04-27T14:02:21+03:00

Муниципальные заказчики задолжали ему 600 тысяч рублей

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В прокуратуру Лихославльского района обратился индивидуальный предприниматель и сообщил, что с ним не был произведен расчет по муниципальным контрактам за поставленный товар.

В ходе прокурорской проверки информация подтвердилась. Муниципальные образовательные учреждения района задолжали заявителю более 600 тыс. рублей по заключенным контрактам на поставку дров.

Прокуратурой района в адрес руководителей учреждений внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

Пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Задолженность перед индивидуальным предпринимателем полностью погашена.

ИСТОЧНИК KP.RU