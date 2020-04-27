В Московском районе Твери полицейские нашли тайник-"закладку" с наркотиками
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области во дворе одного из домов, расположенных в Московском районе Твери, нашли тайник - "закладку" с порошкообразным веществом. Позже экспертиза установила, что это "тяжелый" наркотик.
Установлено, что наркотическое вещество таким образом распространял 23-лений житель соседнего региона. Мужчина задержан сотрудниками полиции.
При обыске по месту жительства злоумышленника был обнаружен другой пакет с наркотиком массой 82 грамма, что относится к крупному размеру.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до двадцати лет. Его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU