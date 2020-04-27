В Московском районе Твери полицейские нашли тайник-"закладку" с наркотиками

27 Апр 2020 2020-04-27T13:52:19+03:00

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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области во дворе одного из домов, расположенных в Московском районе Твери, нашли тайник - "закладку" с порошкообразным веществом. Позже экспертиза установила, что это "тяжелый" наркотик.

Установлено, что наркотическое вещество таким образом распространял 23-лений житель соседнего региона. Мужчина задержан сотрудниками полиции.

При обыске по месту жительства злоумышленника был обнаружен другой пакет с наркотиком массой 82 грамма, что относится к крупному размеру.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до двадцати лет. Его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU