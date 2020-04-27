Запрет на посещение лесов в Тверской области продлён до 14 мая

27 Апр 2020 2020-04-27T13:20:13+03:00

В период действия ограничения гражданам запрещено ходить и ездить в лес на машинах, разводить костры Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Запрещается въезжать в лес на машинах и разводить костры

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В Тверской области, в связи с действием особого противопожарного режима, до 14 мая продлено ограничение на посещение лесов.

В период действия ограничения гражданам запрещено ходить и ездить в лес на машинах, разводить костры. Нарушителям грозит административный штраф в размере до 5 000 рублей.

Напомним, особый противопожарный режим установлен в Тверской области с 1 апреля по 1 июня 2020 года.

При помощи наземного и авиационного патрулирования ведется мониторинт обстановки в лесах. Безопасность во время пожароопасного периода в Тверской области обеспечивают более 4200 сотрудников и 980 единиц техники.

Гражданам напоминают, что о лесном пожаре необходимо сообщить в Министерства лесного хозяйства Тверской области по телефону: 8-800-100-90-25 или федеральному номеру лесной охраны 8-800-100-94-00, а также по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU