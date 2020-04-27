Бывшего замдиректора Центра соцподдержки населения Твери будут судить за взятку
Прокурором Московского района Твери утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замдиректора ГКУ Тверской области "Центр социальной поддержки населения" г. Твери. Женщину обвиняют во взяточничестве.
Следствием установлено, что в июне 2019 года обвиняемая получила от риэлтора взятку в сумме 11 000 рублей за ускоренную подготовку и подписание распоряжения о разрешении сделки купли-продажи долей жилого дома и земельного участка, принадлежащего несовершеннолетней.
После этого она была задержана сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Твери. Женщина созналась в содеянном.
Уголовное дело направлено в Московский районный суд Твери для рассмотрения по существу.
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