2020-04-27T13:03:51+03:00
Происшествия

Бывшего замдиректора Центра соцподдержки населения Твери будут судить за взятку

Женщина созналась в преступлении
Ольга ТРОФИМОВА
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Бывшего замдиректора Центра соцподдержки населения Твери будут судить за взяткуБывшего замдиректора Центра соцподдержки населения Твери будут судить за взяткуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Прокурором Московского района Твери утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замдиректора ГКУ Тверской области "Центр социальной поддержки населения" г. Твери. Женщину обвиняют во взяточничестве.

Следствием установлено, что в июне 2019 года обвиняемая получила от риэлтора взятку в сумме 11 000 рублей за ускоренную подготовку и подписание распоряжения о разрешении сделки купли-продажи долей жилого дома и земельного участка, принадлежащего несовершеннолетней.

После этого она была задержана сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Твери. Женщина созналась в содеянном.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Твери для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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