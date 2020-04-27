2020-04-27T12:56:57+03:00
Экономика

В Тверской области строить стали больше, а производить меньше

Тверьстат опубликовал свежие индексы основных социально-экономических показателей
Виктория ТУШКОВА
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По сравнению с первым кварталом прошлого года, жилья в Тверской области сдано на 12% больше.По сравнению с первым кварталом прошлого года, жилья в Тверской области сдано на 12% больше.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты Тверьстата подсчитали индексы основных социально-экономических показателей за первый квартал текущего года.

С января по март 2020 года (по сравнению с тем же периодом 2019 года) в регионе выросли следующие показатели:

- ввод в действие жилых домов – на 12%;

- оборот розничной торговли – на 7%;

- потребительские цены – на 1,7%.

Снизился один из основных показателей – промышленное производство. Производить за январь-март 2020 года (по сравнению с тем же периодом прошлого года) в Тверской области стали меньше на 5,3%.

Основные социально-экономические показатели за первый квартал 2020 года. Графика: Тверьстат.

Основные социально-экономические показатели за первый квартал 2020 года. Графика: Тверьстат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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