В Тверской области строить стали больше, а производить меньше
Специалисты Тверьстата подсчитали индексы основных социально-экономических показателей за первый квартал текущего года.
С января по март 2020 года (по сравнению с тем же периодом 2019 года) в регионе выросли следующие показатели:
- ввод в действие жилых домов – на 12%;
- оборот розничной торговли – на 7%;
- потребительские цены – на 1,7%.
Снизился один из основных показателей – промышленное производство. Производить за январь-март 2020 года (по сравнению с тем же периодом прошлого года) в Тверской области стали меньше на 5,3%.
Основные социально-экономические показатели за первый квартал 2020 года. Графика: Тверьстат.
ИСТОЧНИК KP.RU