На площади Капошвара в Твери не работает светофор

27 Апр 2020 2020-04-27T11:58:06+03:00

На площади Кпошвара в Твери не работает светофор Фото: администрация Твери

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Утром, 27 апреля, на площади Капошвара в Твери отключился светофор.

Госавтоинспекция Тверской области предупреждает автовладельцев о поломке и просит быть внимательнее при проезде данного перекрестка.

В настоящее время движение на участке регулирует инспектор ДПС.

- Инфрмация о нарушении работы светофора передана в организацию, отвечающую за содержание светофорного объекта. Неполадки будут устранены, - сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU