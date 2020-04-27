На площади Капошвара в Твери не работает светофор
Водителей просят быть внимательнее
На площади Кпошвара в Твери не работает светофор Фото: администрация Твери
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Утром, 27 апреля, на площади Капошвара в Твери отключился светофор.
Госавтоинспекция Тверской области предупреждает автовладельцев о поломке и просит быть внимательнее при проезде данного перекрестка.
В настоящее время движение на участке регулирует инспектор ДПС.
- Инфрмация о нарушении работы светофора передана в организацию, отвечающую за содержание светофорного объекта. Неполадки будут устранены, - сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU