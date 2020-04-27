В Тверской области дадут субсидии животноводческим хозяйствам

27 Апр 2020 2020-04-27T11:35:47+03:00

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В 2020 году из областного бюджета на развитие племенного животноводства субсидии получат 13 сельхозпредприятий. На всех им выделяется 68,5 млн рублей субсидий.

Зак счёт этих средств аграрии смогут компенсировать часть затрат на проведение селекционно-генетической работы.

Субсидии получат пять хозяйств в Калининском районе, по два - в Зубцовском и Кашинском районах, по одному – в Бежецком, Пеновском, Торопецком районах.

Эти агропредприятия занимаются молочным и мясным скотоводством, свиноводством, овцеводством, птицеводством, звероводством, коневодством.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, в текущей ситуации аграрной отрасли в регионе уделяется особое внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU