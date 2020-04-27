В Тверской области тесты на коронавирус сдали 23 064 человека

27 Апр 2020 2020-04-27T11:25:44+03:00

В Верхневолжье на коронавирус обследовано 23064 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки обследован 241 человек

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В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, с 14 апреля процесс подтверждения данных осуществляется на уровне региона.

На утро 27 апреля в Верхневолжье на коронавирус обследовано 23064 человека, за последние сутки – 241.

Исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.

Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора.

Напомним, в Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

За минувшие сутки в регионе подтверждено 34 новых случая COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU