2020-04-27T11:25:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области тесты на коронавирус сдали 23 064 человека

За сутки обследован 241 человек
Ольга ТРОФИМОВА
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В Верхневолжье на коронавирус обследовано 23064 человекаВ Верхневолжье на коронавирус обследовано 23064 человекаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, с 14 апреля процесс подтверждения данных осуществляется на уровне региона.

На утро 27 апреля в Верхневолжье на коронавирус обследовано 23064 человека, за последние сутки – 241.

Исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.

Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора.

Напомним, в Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.

За минувшие сутки в регионе подтверждено 34 новых случая COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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