В Тверской области тесты на коронавирус сдали 23 064 человека
В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, с 14 апреля процесс подтверждения данных осуществляется на уровне региона.
На утро 27 апреля в Верхневолжье на коронавирус обследовано 23064 человека, за последние сутки – 241.
Исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.
Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора.
Напомним, в Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок.
За минувшие сутки в регионе подтверждено 34 новых случая COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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