2020-04-27T10:01:43+03:00
Происшествия

Жительница Твери стала жертвой мошенника в социальной сети

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Жительница Твери стала жертвой мошенника в соцсетиЖительница Твери стала жертвой мошенника в соцсетиФото: Валерий РОМАНОВ
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В Московский отдел полиции Управления МВД России по городу Твери позвонила 56-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенника в социальной сети.

Неизвестный злоумышленник, взломав страницу ее знакомой, под предлогом займа денег от имени знакомой, похитил у тверичанки 11 500 рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Сотрудники полиции устанавливают личность причастную к совершению данного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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