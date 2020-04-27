Жительница Твери стала жертвой мошенника в социальной сети
Возбуждено уголовное дело
Жительница Твери стала жертвой мошенника в соцсетиФото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:
В Московский отдел полиции Управления МВД России по городу Твери позвонила 56-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенника в социальной сети.
Неизвестный злоумышленник, взломав страницу ее знакомой, под предлогом займа денег от имени знакомой, похитил у тверичанки 11 500 рублей
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Сотрудники полиции устанавливают личность причастную к совершению данного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU