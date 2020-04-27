2020-04-27T11:00:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области подтверждено 34 новых случая коронавируса

Выздоровели еще 15 человек
Ольга ТРОФИМОВА
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Заболевшие граждане изолированы и находятся под наблюдениемЗаболевшие граждане изолированы и находятся под наблюдениемФото: Андрей АБРАМОВ
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В Тверской области выявили еще 34 заболевших коронавирусом. Данные сообщил утром, 27 апреля, региональный оперативный штаб по предупреждениюзавоза и распространения коронавирусной инфекции.

Общее количество зараженных в регионе составило 498 человек.

Под наблюдением врачей продолжают оставаться 458 пациентов, они изолированы. За последние сутки количество выздоровевших увеличилось на 15 и составило 39 человек. Они выписаны из больницы.

Накануне стало известно, что один из заболевших COVID-19 скончался в Тверской области. Это мужчина 1952 года рождения, у которого в анамнезе были хронические заболевания.

Всего за минувшие сутки в стране коронавирусом заразились 6 198 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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