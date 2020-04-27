В Тверской области подтверждено 34 новых случая коронавируса
В Тверской области выявили еще 34 заболевших коронавирусом. Данные сообщил утром, 27 апреля, региональный оперативный штаб по предупреждениюзавоза и распространения коронавирусной инфекции.
Общее количество зараженных в регионе составило 498 человек.
Под наблюдением врачей продолжают оставаться 458 пациентов, они изолированы. За последние сутки количество выздоровевших увеличилось на 15 и составило 39 человек. Они выписаны из больницы.
Накануне стало известно, что один из заболевших COVID-19 скончался в Тверской области. Это мужчина 1952 года рождения, у которого в анамнезе были хронические заболевания.
Всего за минувшие сутки в стране коронавирусом заразились 6 198 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»