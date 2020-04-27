2020-04-27T08:57:01+03:00
Происшествия

Водитель и пассажир погибли в ДТП на трассе М-9 в Тверской области

Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП на трассе М-9 "Балтия" Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП на трассе М-9 "Балтия" Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером 26 апреля, на 322-м км трассы М-9 "Балтия" в Нелидовском городском округе.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 46-летний водитель, управляя автомобилем "Mitsubishi Outlander", двигаясь со стороны Москвы в сторону Риги, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с автомобилем "Ман" с полуприцепом "Метако", двигающимся во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир "Mitsubishi Outlander" от полученных травм скончались на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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