Водитель и пассажир погибли в ДТП на трассе М-9 в Тверской области
Легковой автомобиль столкнулся с большегрузом
ДТП на трассе М-9 "Балтия" Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером 26 апреля, на 322-м км трассы М-9 "Балтия" в Нелидовском городском округе.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 46-летний водитель, управляя автомобилем "Mitsubishi Outlander", двигаясь со стороны Москвы в сторону Риги, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с автомобилем "Ман" с полуприцепом "Метако", двигающимся во встречном направлении.
В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир "Mitsubishi Outlander" от полученных травм скончались на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU