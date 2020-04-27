2020-04-27T08:39:58+03:00
Происшествия

В Тверской области местная жительница лишилась денег после визита событыльника

Мужчина похитил 148 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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С банковской карты жительницы Ржева украли 148 000 рублейС банковской карты жительницы Ржева украли 148 000 рублейФото: Анастасия Осипова
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В полицию с заявлением о краже обратилась 36-летняя жительница Ржева. Женщина сообщила, что с её банковской карты совершено несанкционированное списание денег на сумму 148 000 рублей.

В ходе разбирательства полицейскими установлено, что в день происшествия потерпевшая распивала дома алкоголь вместе со своим 28-летним приятелем. Когда хозяйка квартиры уснула, мужчина через "Мобильный банк" перевел себе деньги с карты потерпевшей.

Подозреваемого задержали. Он сознался в содеянном и сообщил, что деньги уже потратил.

По части 3 статьи 158 УК РФ "Кража" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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