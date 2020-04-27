В Тверской области местная жительница лишилась денег после визита событыльника
В полицию с заявлением о краже обратилась 36-летняя жительница Ржева. Женщина сообщила, что с её банковской карты совершено несанкционированное списание денег на сумму 148 000 рублей.
В ходе разбирательства полицейскими установлено, что в день происшествия потерпевшая распивала дома алкоголь вместе со своим 28-летним приятелем. Когда хозяйка квартиры уснула, мужчина через "Мобильный банк" перевел себе деньги с карты потерпевшей.
Подозреваемого задержали. Он сознался в содеянном и сообщил, что деньги уже потратил.
По части 3 статьи 158 УК РФ "Кража" возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU