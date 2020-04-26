2020-04-26T22:32:06+03:00
Происшествия

В Твери на железной дороге сгорели пассажирские вагоны

Погибших и пострадавших нет
Алина ПЕТРОВА
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В Твери на железной дороге горели пассажирские вагоны. Фото: //vk.com/tverbuildingВ Твери на железной дороге горели пассажирские вагоны. Фото: //vk.com/tverbuilding
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Вечером, 26 апреля, в нескольких тверских сообществах в соцсети ВКонтакте были размещены фото горящих вагонов на железнодорожных путях в районе Пролетарки рядом с Морозовским городком.

Горели пассажирские вагоны. В пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области подтвердили факт возгорания и сообщили, что на месте работают несколько пожарных частей. Горела сцепка вагонов, прибывших на утилизацию.

Ликвидация открытого объявлена в 20.50. Погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается. В тушении пожара были задействованы 46 человек и 14 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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