В Твери вырос индекс самоизоляции

26 Апр 2020 2020-04-26T17:38:32+03:00

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Индекс самоизоляции Яндекс днем 26 апреля в Твери составил 3,6 балла. Это совсем неплохо и означает, что большинство из горожан сидят по домам и соблюдают режим.

Индекс измеряет по пятибальной шкале - много ли люде на улице.

В будние дни на минувшей недели людей на улицах Твери было много - индекс колебался у отметки в 2 балла. Почти как в докоронавирусную пору.

Напомним, с 25 апреля в регионе заработали предприятия сферы обслуживания и промтовары. Официальные власти призывают людей соблюдать режим самоизоляции и сидеть по домам, ведь количество заражённых коронавирусом в регионе растёт. 26 апреля диагноз COVID-19 был подтверждён у 464 человек, один больной скончался. 24 человека выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU