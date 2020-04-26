2020-04-26T17:38:32+03:00
Общество

В Твери вырос индекс самоизоляции

В воскресенье жители Твери предпочли сидеть по домам
Алина ПЕТРОВА
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В Твери индекс самоизоляции вырос.В Твери индекс самоизоляции вырос.
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Индекс самоизоляции Яндекс днем 26 апреля в Твери составил 3,6 балла. Это совсем неплохо и означает, что большинство из горожан сидят по домам и соблюдают режим.

Индекс измеряет по пятибальной шкале - много ли люде на улице.

В будние дни на минувшей недели людей на улицах Твери было много - индекс колебался у отметки в 2 балла. Почти как в докоронавирусную пору.

Напомним, с 25 апреля в регионе заработали предприятия сферы обслуживания и промтовары. Официальные власти призывают людей соблюдать режим самоизоляции и сидеть по домам, ведь количество заражённых коронавирусом в регионе растёт. 26 апреля диагноз COVID-19 был подтверждён у 464 человек, один больной скончался. 24 человека выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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