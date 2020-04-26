В Тверской области супруги-биологи занялась разведением черных аистов
В реабилитационном центре Зубцовского района Тверской области супруги-биологи Яна и Алексей Мурашовы занялись разведением черных аистов.
Мурашовы выложили в соцсеть в группу ВК «Реабилитационный центр диких животных «Ромашка» видео о том, как черные и белые аисты строят гнёзда в брачный период.
Супруги Мурашовы руководители центра и часто делятся в сети историями из жизни своих подопечных.
«Белые аисты уже приступили к насиживанию кладки, а у черных строительство гнезда в полном разгаре», — гласит комментарий под видео.
Посмотреть видео вы можете внизу под заметкой. Из интересного: в отличие от своих белых сородичей, которые зимуют стаями, чёрные аисты создают пару только весной один раз и на всю жизнь.
Чёрные аисты Тверская область.
ИСТОЧНИК KP.RU