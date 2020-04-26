В Тверской области супруги-биологи занялась разведением черных аистов

26 Апр 2020 2020-04-26T17:12:34+03:00

Супруги-биологи снимают жизнь чёрных аистов на видео. Фото: кадр с видео «Реабилитационный центр диких животных «Ромашка»

Супруги снимают и выкладывают в сеть сценки из жизни птиц

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В реабилитационном центре Зубцовского района Тверской области супруги-биологи Яна и Алексей Мурашовы занялись разведением черных аистов.

Мурашовы выложили в соцсеть в группу ВК «Реабилитационный центр диких животных «Ромашка» видео о том, как черные и белые аисты строят гнёзда в брачный период.

Супруги Мурашовы руководители центра и часто делятся в сети историями из жизни своих подопечных.

«Белые аисты уже приступили к насиживанию кладки, а у черных строительство гнезда в полном разгаре», — гласит комментарий под видео.

Посмотреть видео вы можете внизу под заметкой. Из интересного: в отличие от своих белых сородичей, которые зимуют стаями, чёрные аисты создают пару только весной один раз и на всю жизнь.

Чёрные аисты Тверская область.

ИСТОЧНИК KP.RU