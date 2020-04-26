Карта распространения COVID-19 в Тверской области 26 апреля: районы, где больше всего заражённых
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 464 случая COVID-19. 24 заболевших выздоровели и выписаны из больницы.
439 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 1 человек скончался. У мужчины 1952 года рождения были хронические заболевания, он проходил лечение в областной больнице в Твери.
Количество случаев заражения в районах:
Тверь 139
Конаковский район 118
Кимры 100
Лихославльский район 13
Кимрский район 12
Старицкий район 11
Зубцовский район 9
Удомельский городской округ 6
Вышневолоцкий городской округ 10
Бологовский район 5
Калининский район 5
Ржев 5
Торжок 4
Бежецкий район 5
Рамешковский район 2
Весьегонский муниципальный округ 3
Селижаровский район 2
Жарковский район 2
Спировский район 2
Торжокский район 2
Калязинский район 2
Максатихинский район 2
Осташковский городской округ 1
Андреапольский муниципальный округ 1
Краснохолмский район 1
Лесной муниципальный округ 2.
ИСТОЧНИК KP.RU
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