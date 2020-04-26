2020-04-26T16:40:54+03:00
Общество

Карта распространения COVID-19 в Тверской области 26 апреля: районы, где больше всего заражённых

Обновлена карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Графика: ПТОГрафика: ПТО
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 464 случая COVID-19. 24 заболевших выздоровели и выписаны из больницы.

439 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 1 человек скончался. У мужчины 1952 года рождения были хронические заболевания, он проходил лечение в областной больнице в Твери.

Количество случаев заражения в районах:

Тверь 139

Конаковский район 118

Кимры 100

Лихославльский район 13

Кимрский район 12

Старицкий район 11

Зубцовский район 9

Удомельский городской округ 6

Вышневолоцкий городской округ 10

Бологовский район 5

Калининский район 5

Ржев 5

Торжок 4

Бежецкий район 5

Рамешковский район 2

Весьегонский муниципальный округ 3

Селижаровский район 2

Жарковский район 2

Спировский район 2

Торжокский район 2

Калязинский район 2

Максатихинский район 2

Осташковский городской округ 1

Андреапольский муниципальный округ 1

Краснохолмский район 1

Лесной муниципальный округ 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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