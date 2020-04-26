Пропавший в Твери 13-летний подросток найден
13-летний Владислав Ананьев попал вечером 25 апрел.
Уехал кататься на велосипеде из СНТ 5 «Заря» рядом с деревней Александровка и не вернулся. Раньше из дома он не сбегал. Родные позвонили в полицию.
К розыскам подключились волонтеры и региональное СУ СК. Юбыла организована доследственная проверка, возбуждено уголовное дело. К счастью, парень нашёлся.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области, 26 апреля подросток был замечен родственницей в Твери, после чего проследовал с ней в следственное управление.
Сейчас при участии законного представителя его допрашивает следователь Следственного комитета, чтобы установить, почему тот сбежал из дома.
ИСТОЧНИК KP.RU