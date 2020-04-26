Пропавший в Твери 13-летний подросток найден

26 Апр 2020 2020-04-26T15:56:04+03:00

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13-летний Владислав Ананьев попал вечером 25 апрел.

Уехал кататься на велосипеде из СНТ 5 «Заря» рядом с деревней Александровка и не вернулся. Раньше из дома он не сбегал. Родные позвонили в полицию.

К розыскам подключились волонтеры и региональное СУ СК. Юбыла организована доследственная проверка, возбуждено уголовное дело. К счастью, парень нашёлся.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области, 26 апреля подросток был замечен родственницей в Твери, после чего проследовал с ней в следственное управление.

Сейчас при участии законного представителя его допрашивает следователь Следственного комитета, чтобы установить, почему тот сбежал из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU