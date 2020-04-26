2020-04-26T15:58:49+03:00
Общество

Количество инфицированных коронавирусом в Тверской области увеличилось до 464 человек

Ещё 23 пациента с подтверждённым диагнозом коронавирус за минувшие сутки
Алина ПЕТРОВА
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В Тверской области зафиксирована первая смерть от коронавируса.В Тверской области зафиксирована первая смерть от коронавируса.
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Первый пациент с диагнозом COVID-19 скончался в Тверской области. Это первый летальный случай связанный с коронавирусом в регионе. Это мужчина 1952 года рождения, у которого в анамнезе были хронические заболевания, в частности, гипертоническая болезнь. Он проходил лечение в областной клинической больнице. Число заболевших по данным на утро 26 апреля 2020 года составило 464 человек, это плюс 23 новых больных COVID-19 за сутки. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.

24 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. Остальные проходят лечение и по сообщениям региональных властей под постоянным медицинским наблюдением.

Тесты на коронавирус в регионе сдали уже более 22 тысяч человек. С 17 марта в регионе действует режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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