Флешмоб #СадПамятиДома, посвященный Победе, в Тверской области проходит онлайн
Патриотическая акция «Сад памяти» изменила свой формат, из-за эпидемии коронавируса, перейдя в онлайн.
Как сообщает пресс-служба правительства области, теперь в акции будет иметь место интерактивная карта и электронные сертификаты.
Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне воинов.
Посадить их должны граждане страны. Теперь, каждый желающий поучаствовать должен: зарегистрироваться на официальном сайте садпамяти2020.рф, указать, кому посвящено посаженное дерево и нанести его на интерактивную карту.
Приветствуется размещение фото саженца и себя с ним в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.
В правительстве Тверской области поясняют, что каждый участник будет сможет получить электронный памятный сертификат об участии в акции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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