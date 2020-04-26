Флешмоб #СадПамятиДома, посвященный Победе, в Тверской области проходит онлайн

26 Апр 2020 2020-04-26T10:41:29+03:00

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Патриотическая акция «Сад памяти» изменила свой формат, из-за эпидемии коронавируса, перейдя в онлайн.

Как сообщает пресс-служба правительства области, теперь в акции будет иметь место интерактивная карта и электронные сертификаты.

Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне воинов.

Посадить их должны граждане страны. Теперь, каждый желающий поучаствовать должен: зарегистрироваться на официальном сайте садпамяти2020.рф, указать, кому посвящено посаженное дерево и нанести его на интерактивную карту.

Приветствуется размещение фото саженца и себя с ним в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.

В правительстве Тверской области поясняют, что каждый участник будет сможет получить электронный памятный сертификат об участии в акции.

ИСТОЧНИК KP.RU