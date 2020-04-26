В Твери разыскивают подростка, который катался на даче на велосипеде и пропал
ЧП произошло СНТ 5 «Заря» рядом с деревней Александровка
В Твери разыскивают 13-летнего Владислава Ананьева. Фото: СУ СК по Тверской области
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Вчера, 25 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что 13-летний Владислав Ананьев.
Парень уехал кататься на велосипеде из СНТ 5 «Заря» рядом с деревней Александровка и пропал. К розыску подключились следователи регионального СУ СК.
Начата доследственная проверка. Подросток раньше из дома не пропадал. Сейчас его ищут правоохранители, следователи и волонтеры.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Владислава Ананьева, просят позвонить в СУ СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.
ИСТОЧНИК KP.RU