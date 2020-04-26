В Твери Следственный комитет начал проверку по факту видеосюжета из больницы

26 Апр 2020 2020-04-26T09:26:54+03:00

Следственный комитет разбирается, что правда, а что нет в видеосюжете из больницы в Твери.

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Внимание регионального СУ СК привлёк видеоролик, размещённый на личной страницы жительницы Твери.

В ролике, за минувшую неделю ставшим вирусным в тверском сегменте интернета и широко обсуждаемыми в сетях, женщина-пациент одной из тверских больниц рассказывает о плохих условиях в больнице.

Она представляется работником системы здравоохранения Тверской области. Поясняет: госпитализирована в ГБУЗ ТО "ГКБ № 6. Жалуется, что в Клинической больнице "РЖД-Медицина" города Тверь не соблюдается санитарно-эпидемиологически условия при работе с пациентами.

Сообщает, что у неё пневмония и подозрение на коронавирус, но должного лечения она не получает.

Говорит о высокой заболеваемости COVID-19 и воспалением легких среди врачей региона.

После широкого резонанса и разгоревшегося скандала женщина удалила ролик со своей страницы.

Но тема получила продолжение. Больница, где лечится женщина, опровергла информацию, содержащуюся в ролике. Прокуратура, заявила, что факты, изложенные в ролике, не соответствуют действительности.

СУ СК РФ по Тверской области распространил официальное заявление, в котором сообщил: по факту публичного размещения информации, не соответствующей действительности организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU