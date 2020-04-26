В Твери пьяный водитель на иномарке сбил двух девушек
Пострадавшие в больнице
Водитель на иномарке сбил двух девушек-подростков и врезался в столб. Фото: ТИА
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Днём 25 апреля водитель на седане «Рено» сбил двух 17-летних девушек. Авария произошла на улице Ткача у дома № 16.
После наезда на пешеходов, не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в столб и повредил два припаркованные автомобиля.
От удара машина перевернулась на бок.
Как поясняют в УГИБДД России по Тверской области водитель был нетрезв.
Пострадавших девушек скорая увезла в областную больницу. Угрозы жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU