В Твери пьяный водитель на иномарке сбил двух девушек

26 Апр 2020 2020-04-26T08:47:26+03:00

Водитель на иномарке сбил двух девушек-подростков и врезался в столб. Фото: ТИА

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Днём 25 апреля водитель на седане «Рено» сбил двух 17-летних девушек. Авария произошла на улице Ткача у дома № 16.

После наезда на пешеходов, не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в столб и повредил два припаркованные автомобиля.

От удара машина перевернулась на бок.

Как поясняют в УГИБДД России по Тверской области водитель был нетрезв.

Пострадавших девушек скорая увезла в областную больницу. Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU