В Твери продезинфицируют железнодорожный вокзал
Чтобы уберечь людей от заразы COVID-19 в Твери идет дезинфекция общественных мест. 28 апреля Главное управление МЧС России проведет плановую дезинфекцию железнодорожного вокзала города Твери.
Всего же 20 зданий и сооружений уже продезинфицировано региональным подразделением МЧС России.
В рамках профилактики распространения коронавируса с начала апреля их силами обработаны также лечебные учреждения и объекты социального обслуживания.
В региональном оперштабе поясняют, работы по специальной санитарной обработке проводят ежедневно с привлечением подразделений радиационной, химической и биологической защиты.
Напомним, режим повышенной готовности действует в регионе с 17 марта. 441 житель региона имеет подтверждённый диагноз коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
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