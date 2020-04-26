В Твери продезинфицируют железнодорожный вокзал

26 Апр 2020 2020-04-26T07:42:18+03:00

Вот так ведётся обработка улиц Твери: Фото://vk.com/coronavirus_tverreg

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Чтобы уберечь людей от заразы COVID-19 в Твери идет дезинфекция общественных мест. 28 апреля Главное управление МЧС России проведет плановую дезинфекцию железнодорожного вокзала города Твери.

Всего же 20 зданий и сооружений уже продезинфицировано региональным подразделением МЧС России.

В рамках профилактики распространения коронавируса с начала апреля их силами обработаны также лечебные учреждения и объекты социального обслуживания.

В региональном оперштабе поясняют, работы по специальной санитарной обработке проводят ежедневно с привлечением подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

Напомним, режим повышенной готовности действует в регионе с 17 марта. 441 житель региона имеет подтверждённый диагноз коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU