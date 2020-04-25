2020-04-25T18:53:51+03:00
Общество

Тверской медуниверситет может стать госпиталем для больных с коронавирусом

На базе учреждения планируется оборудовать 60 медкоек для инфицированных COVID-19
Алина ПЕТРОВА
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Выдержка из распоряжения Правительства РФ.Выдержка из распоряжения Правительства РФ.
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Список медицинских организаций, которые перепрофилируют в регионах России для борьбы с коронавирусом, утвердил 24 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документ вошли 50 медучреждений в 28 регионах. Есть здесь и Тверской государственный медицинский университет. До 15 мая на его базе, согласно Распоряжения Правительства РФ, необходимо оборудовать до 60 специализированных медицинских коек для лечения больных с COVID-19.

Напомним, сегодня на территории Тверской области работают четыре госпиталя для больных с коронавирусом: в Калининской ЦРБ, ГКБ №6, ОКБ и в ЦМСЧ №141 в Удомле.

Сейчас, согласно официальной информации областного правительства, количество коек в госпиталях увеличивается. К концу апреля для коронавирусных больных в регионе должно быть оснащено 1380 коек.

Напомним, режим повышенной готовности действует в регионе с 17 марта. Количество инфицированных коронавирусом больных на 25 апреля - 441 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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