2020-04-25T17:36:05+03:00
Общество

Филиалы МФЦ в Тверской области возобновляют работу поэтапно

Открывать МФЦ в Тверской области будут до 30 апреля
Алина ПЕТРОВА
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МФЦ в Тверской области возобновляют работу поэтапно.МФЦ в Тверской области возобновляют работу поэтапно.
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Сегодня, 25 апреля, возобновляют работу филиалы №№1,2,3,6 в Твери. 27 апреля, будут открыты филиал №4 в Твери и филиалы муниципалитетов области. С 30 апреля начнут принимать посетителей МФЦ в ЗАТО Озерный, Весьегонском, Жарковском, Зубцовском, Кесовогорском, Кувшиновском, Максатихинском, Оленинском, Рамешковском, Селижаровском, Спировском, Торопецком районах. Решение возобновить работу организаций сферы услуг и магазинов промтоваров принято руководством области. С 17 марта на территории региона действует режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса. На 25 апреля диагноз коронавирус подтвержден у 441 жителя Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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