2020-04-25T17:18:33+03:00
Общество

Опубликованы телефоны «горячих линий» для городов, закрытых из-за коронавируса в Тверской области

По этим номерам жители смогут задать вопросы в связи с особым режимом
Алина ПЕТРОВА
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Все вопросы о жизни в закрытых городах Тверской области можно адресовать на «горячим линии»Все вопросы о жизни в закрытых городах Тверской области можно адресовать на «горячим линии»
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В городах Тверской области, где установлен особый режим, теперь заработали телефоны «горячих линий», по которым жители территорий могут задать вопросы о введённых ограничениях . Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Это касается ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озерный, Удомле и Конаково. Сюда до 30 апреля 2020 года ограничен въезд людей, на этих территориях не проживающих.

Телефоны «горячих линий»: ЗАТО Озерный – 8 (48238) 4-15-15, ЗАТО Солнечный – 8-903-807-90-50, Удомля – 8 (48255) 5-36-32 и 8 (48255) 5-37-45 (в будние дни с 8:00 до 17:00), Конаково – 8-930-186-02-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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