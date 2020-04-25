Опубликованы телефоны «горячих линий» для городов, закрытых из-за коронавируса в Тверской области
В городах Тверской области, где установлен особый режим, теперь заработали телефоны «горячих линий», по которым жители территорий могут задать вопросы о введённых ограничениях . Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Это касается ЗАТО Солнечный и ЗАТО Озерный, Удомле и Конаково. Сюда до 30 апреля 2020 года ограничен въезд людей, на этих территориях не проживающих.
Телефоны «горячих линий»: ЗАТО Озерный – 8 (48238) 4-15-15, ЗАТО Солнечный – 8-903-807-90-50, Удомля – 8 (48255) 5-36-32 и 8 (48255) 5-37-45 (в будние дни с 8:00 до 17:00), Конаково – 8-930-186-02-10.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»