Пенсионный фонд Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом майских праздников
Территориальный Пенсионный фонд опубликовал график доставки пенсий в мае 2020 с учетом праздничных дней и режима повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса.
Пенсии, а также иные социальные выплаты будут доставлены:
в городские отделения почтовой связи:
2 мая – за 3 мая и в некоторых отделениях за 4 и 5 мая;
4 мая – за 4 и 5 мая;
6 мая – за 6 мая;
7 мая – за 7 и 8 мая;
8 мая – за 9, 10 мая и в некоторых отделениях за 11 мая; 11 мая – за 11 мая;
в отделения почтовой связи с режимом работы «понедельник, среда, пятница»:
4 мая – за 3, 4, 5 мая и в некоторых отделениях за 6 мая;
6 мая – за 6, 7, 8 мая и в некоторых отделениях за 9 мая;
8 мая – за 9, 10 мая и в некоторых отделениях за 11 и 12 мая;
11 мая – в некоторых отделениях за 11 и 12 мая;
в отделения почтовой связи с режимом работы «вторник, четверг, суббота»:
2 мая – за 3, 4, 5 и 6 мая;
7 мая – за 7, 8, 9, 10 мая и в некоторых отделениях за 11 мая;
11 мая – в некоторых отделениях за 11 мая.
У кого выплата пенсий идёт 11 числа, выплаты за май будут доставлены 8 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU