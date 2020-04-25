2020-04-25T14:26:16+03:00
Общество

Карта распространения COVID-19 в Тверской области: районы, где проживают инфицированные и число заболевших 25 апреля

Обновлена карта распространения коронавируса в Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Графика: ПТОГрафика: ПТО
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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 441 случай заболевания COVID-19. Плюс 29 заболевших за сутки. 24 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. Остальные - на лечении.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 125

Конаковский район 118

Кимры 96

Лихославльский район 12

Кимрский район 12

Старицкий район 11

Зубцовский район 9

Удомельский городской округ 6

Вышневолоцкий городской округ 8

Бологовский район 5

Калининский район 5

Ржев 4

Торжок 4

Бежецкий район 5

Рамешковский район 2

Весьегонский муниципальный округ 2

Селижаровский район 2

Жарковский район 2

Спировский район 2

Торжокский район 2

Калязинский район 2

Максатихинский район 2

Осташковский городской округ 1

Андреапольский муниципальный округ 1

Краснохолмский район 1

Лесной муниципальный округ 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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