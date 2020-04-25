Карта распространения COVID-19 в Тверской области: районы, где проживают инфицированные и число заболевших 25 апреля
Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 441 случай заболевания COVID-19. Плюс 29 заболевших за сутки. 24 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. Остальные - на лечении.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 125
Конаковский район 118
Кимры 96
Лихославльский район 12
Кимрский район 12
Старицкий район 11
Зубцовский район 9
Удомельский городской округ 6
Вышневолоцкий городской округ 8
Бологовский район 5
Калининский район 5
Ржев 4
Торжок 4
Бежецкий район 5
Рамешковский район 2
Весьегонский муниципальный округ 2
Селижаровский район 2
Жарковский район 2
Спировский район 2
Торжокский район 2
Калязинский район 2
Максатихинский район 2
Осташковский городской округ 1
Андреапольский муниципальный округ 1
Краснохолмский район 1
Лесной муниципальный округ 2.
ИСТОЧНИК KP.RU
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