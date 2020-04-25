Число заражённых COVID-19 в Тверской области увеличилось до 441 человека

25 Апр 2020 2020-04-25T14:19:17+03:00

Количество больных с коронавирусом в Тверской области растёт.

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За сутки в регионе подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные днём 25 апреля опубликовал региональный оперштаб.

Всего в регионе больны коронавирусом 441 человек. 24 инфицированных поправились, остальные - на лечении.

В регионе исследования на наличие коронавирусной инфекцией взяты у более чем 22 тысяч человек. За последние сутки анализ на антитела к ковиду сдали 1172 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU