Число заражённых COVID-19 в Тверской области увеличилось до 441 человека
Данные на 25 апреля 2020 опубликовал региональный обперштаб
Количество больных с коронавирусом в Тверской области растёт.
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За сутки в регионе подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные днём 25 апреля опубликовал региональный оперштаб.
Всего в регионе больны коронавирусом 441 человек. 24 инфицированных поправились, остальные - на лечении.
В регионе исследования на наличие коронавирусной инфекцией взяты у более чем 22 тысяч человек. За последние сутки анализ на антитела к ковиду сдали 1172 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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