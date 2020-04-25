2020-04-25T13:02:44+03:00
Общество

Как в Тверской области пройдут майские праздники - рассказал губернатор

Игорь Руденя в телеэфире рассказал, как живет регион в режиме повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса
Алина ПЕТРОВА
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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О том, как в регионе пройдут выходные дни Первомая губернатор Игорь Руденя рассказал в интервью каналу «Россия 24» 24 апреля.

С 25 апреля в области возобновляют работу предприятия сферы обслуживания и промтовары. Но, как отметил губернатор, это не ослабление режима самоизоляции (режим повышенной готовности в Тверской области действует с 17 марта). Бизнес будет работать при условии соблюдений санитарных предписаний в период пандемии.

В числе прочих губернатору был задан вопрос и о первомайским праздниках:

- Регион туристический, а впереди майские праздники. Многие губернаторы ждут их с опасением - люди привыкли отдыхать на природе, компаниями. Как в Тверской области пройдут первомайские выходные?

Игорь Руденя в своём ответе упомянул межстоличное положение и большой трафик по федеральным трассам.

- Но мы всем объяснили, соответствующая информация у нас есть на автотрассах, чтобы люди соблюдали все санитарные требования. И даже в отдаленных населенных пунктах у нас все равно имеется социальная реклама, которая предписывает необходимость выполнения всех норм санитарно-эпидемиологической безопасности, - заметил Игорь Руденя.

Упомянул о том, что в регионе с 1 апреля введен режим повышенной противопожарной безопасности. Так что на природу лучше не выезжать. Гостиницы закрыты.

Подчеркнул, что въезд в регион граждан из других регионов России, в частности из Москвы, не приветствуется, если эти люди должны были находиться на карантине и нарушают режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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