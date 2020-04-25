Ночью в центре Твери пьяный водитель врезался в столб
Водитель сильно пострадал
Место аварии в центре Твери. Фото: ГИБДД по Тверской области
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В ночь на 25 апреля в самом центре Твери иномарка SsangYong вылетела с проезжей части на тротуар и врезалась в столб у дома №4 по улице Советской.
Водитель был в машине один. Как сообщают в региональном ГИБДД, он был нетрезв. Машина довольно сильно пострадала. Пострадал и водитель.
Предположительно у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы ребер и голени.
ИСТОЧНИК KP.RU