Ночью в центре Твери пьяный водитель врезался в столб

25 Апр 2020 2020-04-25T10:48:08+03:00

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В ночь на 25 апреля в самом центре Твери иномарка SsangYong вылетела с проезжей части на тротуар и врезалась в столб у дома №4 по улице Советской.

Водитель был в машине один. Как сообщают в региональном ГИБДД, он был нетрезв. Машина довольно сильно пострадала. Пострадал и водитель.

Предположительно у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы ребер и голени.

ИСТОЧНИК KP.RU