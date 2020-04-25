2020-04-25T09:28:57+03:00
Общество

Инвентарь и экипировку для 22 школ Тверской области закупят за счёт бюджета

На эти цели власти области выделят 5,9 млн рублей
Алина ПЕТРОВА
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На закупку спортоборудования спортивным школам Твери выделят деньги из бюджета.На закупку спортоборудования спортивным школам Твери выделят деньги из бюджета.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На инвентарь и экипировку 22 спортшкол Тверской области областной бюджет в текущем году готов потратить 5,9 млн рублей. Субсидии из областного бюджета между 15 муниципалитетами распределены на заседании президиума регионального правительства .

На эти деньги закупят силовые тренажёры, татами, боксёрские груши, ринг, комплекты беговых лыж, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, шлемы для автоспорта, хоккейную форму и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Если говорить о конкретных адресах, то новое оборудование появится в спортивной школе по видам единоборств и спортшколе им. Ф.Ф. Богдановского Вышневолоцкого городского округа, тверской спортшколе «Лидер», СШОР «Тверь», спортивной школе олимпийского резерва «Юность» в Торжке, СШОР по видам единоборств и комплексной спортшколе олимпийского резерва №1 Ржева, спортивные школы Бежецкого, Бологовского, Лихославльского, Кувшиновского, Калязинского, Сандовского, Старицкого, Фировского районов и Кашинского городского округа, спортшколы №1,№2, №3 города Кимры, три детских спортивных организации Конаковского района - школа «Единоборств», школа «Олимп» и школа №14 по вольной борьбе.

Муниципалитеты тоже обещают вложиться - софинансирование с их стороны составит 669 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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