Новое граффити 3D появилось в Твери
В Твери появился новый арт-объект дятел в красной шапочке
Дятел в красной шапочке нарисован на хозяйственной постройке в Твери. Фото: vk.com/kate_hb
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Дятел в красной шапочке от тверской художницы Кати ХБ (Катерина Крутилова) появился на хозяйственной постройке у цирка на берегу Тьмаки в Твери.
Здесь совсем недавно художница рисовала и две другие свои работы - гигантскую улитку и глаза.
Дятел не прост - если встать к изображению под определённым углом, можно увидеть, как птица стучит клювом по стоящему вблизи дереву.
Художница обычно никогда не согласовывает месторасположение своих работ с городскими властями и они их переодически закрашивают. Так что: спешите видеть!
ИСТОЧНИК KP.RU