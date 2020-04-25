2020-04-25T15:23:45+03:00
Общество

Новое граффити 3D появилось в Твери

В Твери появился новый арт-объект дятел в красной шапочке
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Дятел в красной шапочке нарисован на хозяйственной постройке в Твери. Фото: vk.com/kate_hbДятел в красной шапочке нарисован на хозяйственной постройке в Твери. Фото: vk.com/kate_hb
Изменить размер текста:

Дятел в красной шапочке от тверской художницы Кати ХБ (Катерина Крутилова) появился на хозяйственной постройке у цирка на берегу Тьмаки в Твери.

Здесь совсем недавно художница рисовала и две другие свои работы - гигантскую улитку и глаза.

Дятел не прост - если встать к изображению под определённым углом, можно увидеть, как птица стучит клювом по стоящему вблизи дереву.

Художница обычно никогда не согласовывает месторасположение своих работ с городскими властями и они их переодически закрашивают. Так что: спешите видеть!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новое граффити 3D появилось в Твери
Карта распространения COVID-19 в Тверской области: районы, где проживают инфицированные и число заболевших 25 апреля
Число заражённых COVID-19 в Тверской области увеличилось до 441 человека
Как в Тверской области пройдут майские праздники - рассказал губернатор
Ночью в центре Твери пьяный водитель врезался в столб
Инвентарь и экипировку  для 22 школ Тверской области закупят за счёт бюджета
Врачей Твери, работающих с COVID-19, возить на работу будут на рейсовых автобусах
Как в Твери работает общественный транспорт рассказали Президенту РФ
Сборник «Земля Тверская. Летопись Победы» объединил стихи поэтов нескольких литобъединений
Дворец культуры "Пролетарка" приглашает в онлайн-путешествие по закулисью
Житель Твери осужден за кражу денег с банковской карты
В Тверской области еще девять человек выздоровели после коронавируса
25-метрового воина с Ржевского мемориала в Тверской области скоро освободят от лесов
Тверской театр юного зрителя подвел итоги II Регионального литературного конкурса "Vita.ТЮЗ"
Водителей Тверской области предупредили о сезонной миграции диких животных
Название моста в устье Тьмаки у Обелиска Победы выберут жители Твери
В Твери школьникам продолжают выдавать продуктовые наборы
Генпрокуратура установила, что видеозаписи о нарушениях в больнице №6 Твери не соответствуют действительности