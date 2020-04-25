Новое граффити 3D появилось в Твери

25 Апр 2020 2020-04-25T15:23:45+03:00

Дятел в красной шапочке нарисован на хозяйственной постройке в Твери. Фото: vk.com/kate_hb

Изменить размер текста: A A

Дятел в красной шапочке от тверской художницы Кати ХБ (Катерина Крутилова) появился на хозяйственной постройке у цирка на берегу Тьмаки в Твери.

Здесь совсем недавно художница рисовала и две другие свои работы - гигантскую улитку и глаза.

Дятел не прост - если встать к изображению под определённым углом, можно увидеть, как птица стучит клювом по стоящему вблизи дереву.

Художница обычно никогда не согласовывает месторасположение своих работ с городскими властями и они их переодически закрашивают. Так что: спешите видеть!

ИСТОЧНИК KP.RU