Врачей Твери, работающих с COVID-19, возить на работу будут на рейсовых автобусах

25 Апр 2020 2020-04-25T08:44:00+03:00

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В Твери врачей на работу в госпитали из гостиниц, в которые они переехали жить на период их работы с пациентами с коронавирусом, будут автобусами.

Вопрос этот обсудили накануне на совещании по внедрению новой модели пассажирских перевозок с участием губернатора Игоря Рудени.

В областном правительстве поясняют, возить медиков по городу на работу будут четыре автобуса ООО «Верхневолжское АТП». Ежедневно будет по 9 рейсов.

Так же сообщается, что эти автобусы не выходят в обычный рейс на городские маршруты и даже стоят в автопарке на отдельной площадке, где усилены меры санбезопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU