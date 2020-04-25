2020-04-25T08:44:00+03:00
Общество

Врачей Твери, работающих с COVID-19, возить на работу будут на рейсовых автобусах

Организована доставка медиков, работающих с больными с коронавирусом
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Твери врачей на работу в госпитали из гостиниц, в которые они переехали жить на период их работы с пациентами с коронавирусом, будут автобусами.

Вопрос этот обсудили накануне на совещании по внедрению новой модели пассажирских перевозок с участием губернатора Игоря Рудени.

В областном правительстве поясняют, возить медиков по городу на работу будут четыре автобуса ООО «Верхневолжское АТП». Ежедневно будет по 9 рейсов.

Так же сообщается, что эти автобусы не выходят в обычный рейс на городские маршруты и даже стоят в автопарке на отдельной площадке, где усилены меры санбезопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врачей Твери, работающих с COVID-19, возить на работу будут на рейсовых автобусах
Как в Твери работает общественный транспорт рассказали Президенту РФ
Сборник «Земля Тверская. Летопись Победы» объединил стихи поэтов нескольких литобъединений
Дворец культуры "Пролетарка" приглашает в онлайн-путешествие по закулисью
Житель Твери осужден за кражу денег с банковской карты
В Тверской области еще девять человек выздоровели после коронавируса
25-метрового воина с Ржевского мемориала в Тверской области скоро освободят от лесов
Тверской театр юного зрителя подвел итоги II Регионального литературного конкурса "Vita.ТЮЗ"
Водителей Тверской области предупредили о сезонной миграции диких животных
Название моста в устье Тьмаки у Обелиска Победы выберут жители Твери
В Твери школьникам продолжают выдавать продуктовые наборы
Генпрокуратура установила, что видеозаписи о нарушениях в больнице №6 Твери не соответствуют действительности