Врачей Твери, работающих с COVID-19, возить на работу будут на рейсовых автобусах
В Твери врачей на работу в госпитали из гостиниц, в которые они переехали жить на период их работы с пациентами с коронавирусом, будут автобусами.
Вопрос этот обсудили накануне на совещании по внедрению новой модели пассажирских перевозок с участием губернатора Игоря Рудени.
В областном правительстве поясняют, возить медиков по городу на работу будут четыре автобуса ООО «Верхневолжское АТП». Ежедневно будет по 9 рейсов.
Так же сообщается, что эти автобусы не выходят в обычный рейс на городские маршруты и даже стоят в автопарке на отдельной площадке, где усилены меры санбезопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU