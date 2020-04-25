2020-04-25T08:44:40+03:00
Политика

Как в Твери работает общественный транспорт рассказали Президенту РФ

На совещании у Президента РФ прозвучала оценка новой модели перевозок Твери
Алина ПЕТРОВА
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Новую модель общественного транспорта Твери обсудили на высшем уровне.Новую модель общественного транспорта Твери обсудили на высшем уровне.Фото: Виктория ТУШКОВА
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24 апреля Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание о ситуации в автомобильной промышленности.

В числа прочих обсуждался вопрос о необходимости разработки программы обновления городского общественного транспорта.

Председатель госкорпарации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов упомянул переход Твери на новую модель перевозок, сказав, что опыт положительный. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

- Это очень позитивная программа. Нам удалось её запустить в Твери. Это недорого. Мы в Твери потратили 3 млрд 200 млн руб. Эффекты огромные. Это совершенно качественная услуга по перевозке граждан. Это современный безопасный транспорт. И социальные эффекты очень высокие. Это программа, по которой мы наблюдаем и экономические, и социальные эффекты, – отметил Игорь Шувалов.

Он рассказал, что такая программа сейчас готова к запуску еще в 12 городах России. На эти цели планируется направить порядка 70 млрд рублей в текущем году.

Президент, подводя итоги совещания, поручил Правительству с участием ВЭБа проработать запуск такой программы и просил обратить внимание на готовность «Группы ГАЗ» выпускать подобные виды транспорта.

Напомним, новая система пассажирских перевозок заработала в Твери с 3 февраля 2020 года. На линию вышли низкопольные автобусы экологического стандарта «Евро-5».

ИСТОЧНИК KP.RU

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