Сборник «Земля Тверская. Летопись Победы» объединил стихи поэтов нескольких литобъединений

24 Апр 2020 2020-04-24T21:38:50+03:00

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24 апреля, в преддверии дня Великой Победы, в Вышнем Волочке Тверской области вышел новый сборник «Земля Тверская. Летопись Победы». Авторами которого стали поэты тверского региона, которые создали новые произведения.

Идея создания Ассоциации всех литературных объединений области для постоянных коллективных публикаций была предложена издательством «Истоки» и была поддержана литературным объединением «Цнинский берег». В этом совместном творчестве был разработан проект «Земля Тверская. Летопись Победы», его соавторами стали Ольга Копьёва - редактор издательства и Елена Бурчилина - поэт, руководитель литобъединения, член Союза писателей России.

Сбор материалов шел почти три месяца. На идею выпустить книгу откликнулись многие литературные объединения. Среди участников - поэты из Твери, Бологое, Торопца, Спирово, Селижарово, Нелидово, Удомли.

Представлено в книге и творчество ветеранов, участников Великой Отечественной. Их стихи можно найти в разделе «Мы – опалённые войной и дети лет послевоенных».

ИСТОЧНИК KP.RU