Дворец культуры "Пролетарка" приглашает в онлайн-путешествие по закулисью
С 27 апреля по 1 мая Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» вновь приглашает на онлайн-мероприятия. Главным станет путешествие, посвященное «пролетарскому» закулисью и сцене.
В этом году главной сцене «Пролетарки» исполняется 45 лет.
Немного цифр: за 2019 в ДК прошло 385 мероприятий, которые собрали вокруг себя 156636 участников и гостей. Из них на сцене большого зрительного зала состоялся 61 проект и 58 концертов, спектаклей и представлений со «звездами», для более чем 60 тысяч зрителей.
На онлайн-встрече пройдет разговор о том, какие детали и механизмы приводят все в движение. С помощью кого или чего меняются декорации, цвет и направление лучей света.
Об игровой части сценического и закулисного пространства, «карманах» сцены и гримерных и расскажет техник сцены Юрий Малоок.
Видеоролик «Пролетарское закулисье» можно будет посмотреть в YouTube, ВКонтакте и Инстаграм 27 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU