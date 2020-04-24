Дворец культуры "Пролетарка" приглашает в онлайн-путешествие по закулисью

24 Апр 2020 2020-04-24T21:06:39+03:00

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С 27 апреля по 1 мая Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» вновь приглашает на онлайн-мероприятия. Главным станет путешествие, посвященное «пролетарскому» закулисью и сцене.

В этом году главной сцене «Пролетарки» исполняется 45 лет.

Немного цифр: за 2019 в ДК прошло 385 мероприятий, которые собрали вокруг себя 156636 участников и гостей. Из них на сцене большого зрительного зала состоялся 61 проект и 58 концертов, спектаклей и представлений со «звездами», для более чем 60 тысяч зрителей.

На онлайн-встрече пройдет разговор о том, какие детали и механизмы приводят все в движение. С помощью кого или чего меняются декорации, цвет и направление лучей света.

Об игровой части сценического и закулисного пространства, «карманах» сцены и гримерных и расскажет техник сцены Юрий Малоок.

Видеоролик «Пролетарское закулисье» можно будет посмотреть в YouTube, ВКонтакте и Инстаграм 27 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU