Житель Твери осужден за кражу денег с банковской карты
Перед судом предстал 29-летний житель Твери. Заволжским районным судом мужчина признан виновным в совершении кражи.
Судом установлено, что осужденный, имея непогашенные судимости за преступления против собственности, нашел на улице мобильный телефон. Номер оказался привязан к банковским картам владельца, поэтому злоумышленник с помощью "мобильного банка" смог перевести себе деньги с чужого счета на сумму 61 500 рублей.
Приговором суда фигурант осужден на 2 года и 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU