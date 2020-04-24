2020-04-24T20:32:21+03:00
Происшествия

Житель Твери осужден за кражу денег с банковской карты

Мужчина перевел себе деньги с помощью найденного мобильника
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителя Твери осудили за кражу денег с банковской карты Фото: архив "КП"Жителя Твери осудили за кражу денег с банковской карты Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал 29-летний житель Твери. Заволжским районным судом мужчина признан виновным в совершении кражи.

Судом установлено, что осужденный, имея непогашенные судимости за преступления против собственности, нашел на улице мобильный телефон. Номер оказался привязан к банковским картам владельца, поэтому злоумышленник с помощью "мобильного банка" смог перевести себе деньги с чужого счета на сумму 61 500 рублей.

Приговором суда фигурант осужден на 2 года и 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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