Житель Твери осужден за кражу денег с банковской карты

24 Апр 2020 2020-04-24T20:32:21+03:00

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Перед судом предстал 29-летний житель Твери. Заволжским районным судом мужчина признан виновным в совершении кражи.

Судом установлено, что осужденный, имея непогашенные судимости за преступления против собственности, нашел на улице мобильный телефон. Номер оказался привязан к банковским картам владельца, поэтому злоумышленник с помощью "мобильного банка" смог перевести себе деньги с чужого счета на сумму 61 500 рублей.

Приговором суда фигурант осужден на 2 года и 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU