В Тверской области еще девять человек выздоровели после коронавируса
В Тверской области выздоровели и выписаны из медучреждений ещё девять человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус.
Общее количество выздоровевших пациентов в Верхневолжье составило 24 человека.
Утром, 24 апреля, стало известно о 29 новых случаях коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе - 412 зараженных. У части граждан с подтвержденным диагнозом симптомы заболевания отсутствуют.
На коронавирус в регионе обследовано 20 924 человек, за последние сутки – 1261.
Порядка 60% заболевших - люди в возрасте от 30 до 60 лет.
Коечный фонд в Тверской области к 28 апреля составит 1380 единиц, включая койки, обеспеченные кислородом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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