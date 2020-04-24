2020-04-24T23:15:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области еще девять человек выздоровели после коронавируса

Всего из больниц выписаны 24 пациента
Ольга ТРОФИМОВА
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Еще евять пациентов выздоровели после коронавируса Фото: ПТОЕще евять пациентов выздоровели после коронавируса Фото: ПТО
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В Тверской области выздоровели и выписаны из медучреждений ещё девять человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

Общее количество выздоровевших пациентов в Верхневолжье составило 24 человека.

Утром, 24 апреля, стало известно о 29 новых случаях коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе - 412 зараженных. У части граждан с подтвержденным диагнозом симптомы заболевания отсутствуют.

На коронавирус в регионе обследовано 20 924 человек, за последние сутки – 1261.

Порядка 60% заболевших - люди в возрасте от 30 до 60 лет.

Коечный фонд в Тверской области к 28 апреля составит 1380 единиц, включая койки, обеспеченные кислородом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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