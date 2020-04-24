2020-04-24T19:04:08+03:00
Общество

Водителей Тверской области предупредили о сезонной миграции диких животных

Минприроды ведет постоянный мониторинг появления зверей у дорог
Ольга ТРОФИМОВА
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Водителей в Тверской области предупредили о сезонной миграции диких животных Фот: архив "КП"Водителей в Тверской области предупредили о сезонной миграции диких животных Фот: архив "КП"
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Водителей Тверской области попросили быть предельно внимательными на дорогах.

- В период апрель-май, в Тверской области проходит миграция диких животных, - сообщает Минприроды региона. - Большинство случаев ДТП с дикими животными фиксируется в вечерне-ночное и утреннее время: с 23:00 до 2:00 и с 5:00 до 9:00.

Животные стремительно выбегают на дорогу и столкновения с ними избежать не всегда удается. Минприроды Тверской области ведет мониторинг появления диких животных вблизи автомобильных дорог и на проезжей части, выявляются наиболее опасные участки.

Сведения об устойчивых путях миграции диких животных направляются в Министерство транспорта Тверской области и длрожные организации для решения вопроса об установке защитных ограждений и предупреждающих дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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