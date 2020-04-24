2020-04-24T18:17:32+03:00
Общество

В Твери школьникам продолжают выдавать продуктовые наборы

Паёк рассчитан на 12 дней
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверским школьникам продолжают выдавать продуктовые наборы Фото: администрация ТвериТверским школьникам продолжают выдавать продуктовые наборы Фото: администрация Твери
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В тверских школах продолжают выдавать продуктовые наборы для школьников, находящихся на дистанционном обучении.

В ближайшую неделю школьники продолжат заниматься дома, в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля.

Паёк рассчитан на 12 дней. Для детей с 1 по 4 классы в наборы входят: молоко, сок, готовый завтрак, рис, печенье, сгущёнка и кукурузные хлопья. Для детей из малообеспеченных семей набор состоит из мясных консервов, гречки, риса, макарон, сгущёнки, сока, молока, готового завтрака, печенья и чая. Всего детям выдадут 23 798 продуктовых наборов.

Получит продуктовый набор можно в определенные часы, которые установлены в школах. На месте выдачи продуктовых наборов регулярно производится санитарная обработка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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