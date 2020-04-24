2020-04-24T18:27:03+03:00
Общество

Название моста в устье Тьмаки у Обелиска Победы выберут жители Твери

Стартовало народное голосование
Виктория ТУШКОВА
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Мост скоро соединит Остров Памяти и набережную Михаила Ярославича.Мост скоро соединит Остров Памяти и набережную Михаила Ярославича.
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Стартовал опрос по выбору названия для моста, который строят в устье Тьмаки недалеко от Обелиска Победы. Принять участие в голосовании могут все желающие. Оно ведётся на сайте администрации Твери в рубрике «Опросы». Кроме семи предложенных вариантов голосующие могут предложить свой.

Напомним, мост будет пешеходным. Строить его начали весной 2020 года. Конструкция предполагает один пролёт из монолитной железобетонной плиты. Сверху мост покроют террасной доской.

Мост будет иметь форму и высоту, которые позволят пропускать водный транспорт. По документам его полная ширина будет 5,5 метров, а длина – 88,36 м.

По информации городской администрации,в ближайшее время планируется приступить к бурению скважин под опоры моста. Все подготовительные работы подрядчик уже провёл.

Варианты названия будущего моста, вынесенные на голосование (кликните, чтобы увеличить):

Варианты названия будущего моста, вынесенные на голосование.

Варианты названия будущего моста, вынесенные на голосование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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