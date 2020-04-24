2020-04-24T17:26:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Генпрокуратура установила, что видеозаписи о нарушениях в больнице №6 Твери не соответствуют действительности

В случае тиражирования их будут блокировать
Ольга ТРОФИМОВА
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Генпрокуратура проверила, как в 6-й горбольнице Твери содержатся больные коронавирусом Фото: ПТОГенпрокуратура проверила, как в 6-й горбольнице Твери содержатся больные коронавирусом Фото: ПТО
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В Генпрокуратуру поступили материалы из органов прокуратуры Тверской области о распространяемых в сети Интернет видеороликах о ситуации в инфекционном госпитале на базе 6-й горбольницы в Твери. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поводом для прокурорской проверки послужили две видеозаписи, размещенные в социальной сети "ВКонтакте". Автор видеоролика рассказал, что в инфекционном отделении ГБУЗ "ГКБ № 6" пациентам не выдают медицинские маски, лица с подозрением на коронавирус содержатся совместно с другими больными, инфекционные отделения больниц Твери переполнены зараженными пациентами, а одноразовую посуду не меняют и предлагают для посторного использования. Одна из записей появилась и в других соцсетях.

- Согласно информации Управления Роспотребнадзора по Тверской области от 17 апреля 2020 года по результатам обследования инфекционного отделения ГБУЗ "ГКБ № 6" установлено, что его наполняемость заболевшими составила 83%. На момент обследования в Твери имелось 200 койко-мест, предназначенных для лечения больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, развернутых на базе 6-й горбольницы и областной клинической болницы (сейчас там 340 койко-мест), - отмечается в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Также указано, что одноразовая посуда после приема пищи пациентами утилизируется как отходы класса "В" после предварительного обеззараживания.

На основании вышеизложенного, информация из видеозаписей была признана недействительной. Генеральная прокуратура Рф обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры и ограничить доступ к указанным публикациям.

В случае тиражирования видеозаписей другими ресурсами их будут блокировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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