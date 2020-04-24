В Твери работает горячая линия для сообщений о завышенных ценах

24 Апр 2020 2020-04-24T16:52:12+03:00

Антимонопольная служба будет бороться с продавцами, спекулирующими на ценах популярных товаров

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Тверская антимонопольная служба организовала горячую линию по вопросам цен на товары.

Сбор информации антимонопольщики проводят с целью мониторинга ценовой ситуации и недопущения спекулятивного роста цен.

Ходить далеко за примерами не надо: на днях Тверское УФАС уже обнаружило искусственное завышение цен на дезинфицирующие средства для рук. Ситуацией повышенного спроса на этот товар из-за коронавируса воспользовались две аптечные сети.

При обнаружении спекулятивных цен следует звонить по телефонам в Твери:

(4822) 32-08-32, 34-31-11, 34-29-00.

ИСТОЧНИК KP.RU