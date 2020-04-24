28 синих автобусов вышли на три новых маршрута в Твери

24 Апр 2020 2020-04-24T16:19:44+03:00

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24 апреля в Твери и Калининском районе обновили еще три автобусных маршрута, которые будут возить пассажиров од брендом "Транспорт Верхневолжья".

Так, на маршрут №9 "Юность - Мигалово" вышли 13 синих автобусов. Интервал движения составляет 11 минут.

На маршруте №19 "Сахарово - Центросвар" работает лишь один автобус, который ездит по расписанию.

На маршруте №2 "Южный - Мигалово" - 14 автобусов, которые ездят с интервалом в 10 минут.

Напомним, что новая транспортная система в Твери и Калининском районе внедряется постепенно. После того, как она заработает в полную силу, на линии по 85 маршрутам будут ездить более 470 автобусов.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU