28 синих автобусов вышли на три новых маршрута в Твери
24 апреля в Твери и Калининском районе обновили еще три автобусных маршрута, которые будут возить пассажиров од брендом "Транспорт Верхневолжья".
Так, на маршрут №9 "Юность - Мигалово" вышли 13 синих автобусов. Интервал движения составляет 11 минут.
На маршруте №19 "Сахарово - Центросвар" работает лишь один автобус, который ездит по расписанию.
На маршруте №2 "Южный - Мигалово" - 14 автобусов, которые ездят с интервалом в 10 минут.
Напомним, что новая транспортная система в Твери и Калининском районе внедряется постепенно. После того, как она заработает в полную силу, на линии по 85 маршрутам будут ездить более 470 автобусов.
Графика: ПТО
Графика: ПТО
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Общественный транспорт Твери»