Определены резервные дни для итогового сочинения и собеседования по русскому языку в Тверской области
Согласно рекомендациям, полученным от Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, резервной датой для итогового сочинения в 11 классах станет 6 мая, а 18 мая будет резервным днём для девятиклассников, ещё не прошедших итоговое собеседование по русскому.
Напомним, итоговые сочинение и собеседование обязательны для допуска с экзаменам - ЕГЭ и ГИА. По информации Министерства образования Тверской области, более 99% выпускников 2020 года уже успешно прошли эти испытания. Для оставшихся предусмотрены резервные сроки.
Если эпидемическая ситуация не позволит провести сочинение и собеседование в указанные дни, Рособрнадзор определит новые даты.
ИСТОЧНИК KP.RU