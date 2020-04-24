Определены резервные дни для итогового сочинения и собеседования по русскому языку в Тверской области

24 Апр 2020 2020-04-24T16:06:37+03:00

Итоговые сочинение и собеседование обязательны для допуска с экзаменам - ЕГЭ и ГИА. Фото: Виктория ТУШКОВА

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Согласно рекомендациям, полученным от Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, резервной датой для итогового сочинения в 11 классах станет 6 мая, а 18 мая будет резервным днём для девятиклассников, ещё не прошедших итоговое собеседование по русскому.

Напомним, итоговые сочинение и собеседование обязательны для допуска с экзаменам - ЕГЭ и ГИА. По информации Министерства образования Тверской области, более 99% выпускников 2020 года уже успешно прошли эти испытания. Для оставшихся предусмотрены резервные сроки.

Если эпидемическая ситуация не позволит провести сочинение и собеседование в указанные дни, Рособрнадзор определит новые даты.

ИСТОЧНИК KP.RU