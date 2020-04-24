2020-04-24T16:02:16+03:00
Общество

Житель Тверской области допустил зарастание принадлежащих ему сельхозземель

Заброшенными оказались 34 га в Оленинском рвйоне
Ольга ТРОФИМОВА
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Плодородные земли заросли сорняками Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской областиПлодородные земли заросли сорняками Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области
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Нарушение требований земельного законодательства выявили специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области.

В ходе проверки было установлено, что сельскохозяйственные угодья общей площадью 34,1 гектара, находящиеся вблизи деревни Ключевня Холмецкого сельского поселения Оленинского района, не используются по назначению и зарастают деревями и сорной травой.

Собственник мер по защите земель от зарастания не принял. В соответствии с этим вынесено три постановления о привлечении собственника к административной ответственности. В общей сложности за три заросших участка ему придется заплатить 60 тысяч рублей штрафа.

Постановления вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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