Житель Тверской области допустил зарастание принадлежащих ему сельхозземель

24 Апр 2020 2020-04-24T16:02:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Нарушение требований земельного законодательства выявили специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области.

В ходе проверки было установлено, что сельскохозяйственные угодья общей площадью 34,1 гектара, находящиеся вблизи деревни Ключевня Холмецкого сельского поселения Оленинского района, не используются по назначению и зарастают деревями и сорной травой.

Собственник мер по защите земель от зарастания не принял. В соответствии с этим вынесено три постановления о привлечении собственника к административной ответственности. В общей сложности за три заросших участка ему придется заплатить 60 тысяч рублей штрафа.

Постановления вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU