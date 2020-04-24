В Тверской области суд заблокировал сайты по продаже аттестатов

24 Апр 2020 2020-04-24T15:49:30+03:00

Суд заблокировал восемь сайтов по продаж аттестатов и дипломов Фото: архив "КП"

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Прокуратура Кувшиновского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила восемь страниц с электронными адресами, которые предлагали помощь в покупке аттестатов и других документов об образовании.

- Размещение такой информации противоречит требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», - сообщает надзорный орган.

Прокурор района обратился в суд с иском о признании опубликованной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора судом удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU