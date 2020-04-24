В Тверской области суд заблокировал сайты по продаже аттестатов
Прокуратура Кувшиновского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила восемь страниц с электронными адресами, которые предлагали помощь в покупке аттестатов и других документов об образовании.
- Размещение такой информации противоречит требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», - сообщает надзорный орган.
Прокурор района обратился в суд с иском о признании опубликованной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Требования прокурора судом удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU