2020-04-24T15:36:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В 90 детских садах Твери продолжают работать дежурные группы

Детей принимают по заявлению от родителелей
Ольга ТРОФИМОВА
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Дежурные группы открыты в 90 детских садах ТвериДежурные группы открыты в 90 детских садах ТвериФото: Мария ЛЕНЦ
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В 90 дошкольных учреждениях Твери продолжают работу дежурные группы. В них принимают детей, чьи родители трудятся в организациях, которым разрешено работать в период нерабочих дней до 30 апреля.

Воспитанников принимают на основании заявления от родителей. Во всех детских садах количество детей в группах не превышает 12 человек, медицинский осмотр проводится ежедневно, соблюдаются все меры профилактики.

По всем вопросам организации пребывания детей в дежурных группах в детских садах работает "горячая линия" по тел. (4822) 34-45-42, в будние дни с 9:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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