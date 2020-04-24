В 90 детских садах Твери продолжают работать дежурные группы
В 90 дошкольных учреждениях Твери продолжают работу дежурные группы. В них принимают детей, чьи родители трудятся в организациях, которым разрешено работать в период нерабочих дней до 30 апреля.
Воспитанников принимают на основании заявления от родителей. Во всех детских садах количество детей в группах не превышает 12 человек, медицинский осмотр проводится ежедневно, соблюдаются все меры профилактики.
По всем вопросам организации пребывания детей в дежурных группах в детских садах работает "горячая линия" по тел. (4822) 34-45-42, в будние дни с 9:00 до 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»